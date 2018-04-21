В Перу с горы свалился пассажирский автобус - ФОТО

По предварительной информации, транспорт двигался из города Котауаси в департамент Арекипа. Внезапно водитель потерял управление автобусов на одном из крутых поворотов и машину начало клонить в сторону горного пролета. На место происшествия прибыли правоохранители и пожарные, последние ликвидировали возгорание и освободили троих человек из-под груды металла.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли около семи человек и еще 23 пострадали, их госпитализировали. Состояние двоих диагностируется как "крайне тяжелое", они находятся в реанимационном отделении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в округе Кангра на севере Индии в дорожно-транспортное происшествия попал школьный автобус.