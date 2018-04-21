В Норвегии задержали российского террориста

По словам главного следователя Грет Льена Метлида, задержанным оказался чеченец с российским паспортом, который занимался подготовкой теракта в Осло. Мужчина на протяжении нескольких лет проживал в отдаленном восточном регионе Норвегии, а в Осло приехал погостить.

В ходе операции по задержанию преступника полисмены арестовали также двоих свидетелей дела, которые проживали в квартире вместе с россиянином. Жители дома, где проживал террорист. были эвакуированы, в результате эксперты обнаружили подозрительный объект.

Сам арестант признался в своих намерениях подготовить теракт в людном месте в центре норвежской столицы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", у пакистанской границы на востоке Афганистана в провинции Нангархар транспортное средство, перевозившее, группу людей, неожиданно наехал на мину, вследствие чего подорвался.