12:37 21.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появился свой "Человек-паук"

В Деснянском районе Киева в маске популярного киногероя и персонажа комиксов "Человека-паука" организовал ограбление кредитного пункта. Об этом передает пресс-служба ГУНП Украины в городе Киеве.

В Киеве появился свой

Сообщается, что мужчина с ножом угрожал сотруднику учреждения физической расправой, если та не отдаст ему все денежные сбережения. Грабитель утащил с собой 1 тыс гривен и портативный компьютер.

Правоохранители с места происшествия изъяли записи камер наблюдения, к поискам преступника был подключен отряд кинологов. Собаки взяли след грабителя, но спустя несколько часов ищейки потеряли около подъезда одного из столичных домов. Полисмены уже допросили нескольких свидетелей происшествия. 

"Не те нынче пошли супергерои, даже они не находят себе места в реальном мире и присоединяются к преступникам", - говорит работница финучреждения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области неизвестные злоумышленники совершили вооруженное  нападение на транспортное средство "Укрпочты", которым перевозили средсва для выплаты пенсий украинским гражданам. 


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