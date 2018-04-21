В Чернигове из СИЗО эвакуированы люди

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

Вечером в пятницу, 20 апреля в 19:10, в спасательные органы ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о возгорании в бытовом помещении одного из режимных корпусов Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", который находиться на улице Ремесленной областного центра.

Спустя восемь минут благодаря действиям специалистов пожар был локализован, а окончательно его ликвидировали в 19:37.

Как уточняют спасатели, после огня была повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 кв.м и материальные ценности. Людей эвакуировали еще до прибытия подразделений ГСЧС персоналом помещения. Причина возгорания выясняется.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Иформ", в Киеве сгорели четыре автомобиля, припаркованные на одной стоянке.