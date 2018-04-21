Украинские пограничники предотвратили две контрабанды

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Сегодня, 21 апреля, на Закарпатье сотрудники пограничной службы из Мукачевского отряда во время патрулирования предотвратили перемещение через украинскую границу большого количества табачных изделий, осуществляемую неизвестными лицами.

Наряд отдела "Деловое" сообщил, что зафиксировал группу лиц с пакетами, которые быстро передвигались в сторону границы. Правоохранительные органы оперативно начали преследовать нарушителей, после пары предупредительных выстрелов. Тогда члены группв оставили поклажу и пустились в бегство. За 150 метров до украинско-румынской границы правоохранители обнаружили десять пакетов с табачными изделиями.

Вчера, 20 апреля на Волыни пограничный наряд отдела "Ровно" Луцкого отряда, благодаря информации оперативных сотрудников Госпогранслужбы, остановили схожее преступление. Они прекратили движение группы неизвестных лиц с пакетами в сторону границы, которые также прибегли к бегству, будучи замеченными. После осмотра участка в 15 метрах от украинско-польской границы было обнаружено 12 ящиков сигарет и резиновую лодку.

Изъятые сигареты доставлены в отделы пограничной службы "Деловое" и "Ровно" для передачи в ГФС. Идут поиски нарушителей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на границе между Украиной и Молдавой общий контрольно-пропускной пункт "Паланка" на участке планируют подстроить под европейские стандарты, после чего он впервые обеспечит абсолютный контроль Республики Молдова на оккупированном участке Приднетсровья.