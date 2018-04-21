Около одного из столичных ДУЗ прогремел взрыв - ФОТО

Инцидент произошел по улице Пожарского около восьми утра 21 апреля. На вызов местных жителей прибыла бригада взрывотехников, кинологов и правоохранителей. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что прогремело самодельное взрывное устройство, которое было активировано при помощи пульта управления.

Инцидент был зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. На данный момент зона взрыва ограждена от гражданских лиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы прогремел взрыв.