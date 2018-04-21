Одессит стал жертвой железнодорожного состава

Инцидент произошел в направлении движения Одесса-Сортировочная - Одесса-Восточная. По предварительной информации, машинист активировал экстренное торможение, но остановить железнодорожный и груженый состав вовремя не удалось. По его словам, потерпевший никак не реагировал на сигнал клаксона машиниста и просто сидел на рельсах в неподвижном состоянии.

Мужчина несколько раз включал сильное семафорное освещение, однако человек не предпринял никаких шагов для того, чтобы покинуть рельсы.

Позже выяснилось, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его тело доставили в городской морг. Следственно-оперативной группой проводится расследование в отношении дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирщине местная жительница, идущая навстречу состава по рельсам, погибла под колесами поезда.