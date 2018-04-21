06:00 21.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Одессит стал жертвой железнодорожного состава

В микрорайоне Поселок Котовского Одессы мужчину располовинило под колесами пассажирского поезда. Об этом передает пресс-центр регионального филиала "Одесская железная дорога "ПАО "Укрзализныця".

Одессит стал жертвой железнодорожного состава

Инцидент произошел в направлении движения Одесса-Сортировочная - Одесса-Восточная. По предварительной информации, машинист активировал экстренное торможение, но остановить железнодорожный и груженый состав вовремя не удалось. По его словам, потерпевший никак не реагировал на сигнал клаксона машиниста и просто сидел на рельсах в неподвижном состоянии.

Мужчина несколько раз включал сильное семафорное освещение, однако человек не предпринял никаких шагов для того, чтобы покинуть рельсы.

Позже выяснилось, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его тело доставили в городской морг. Следственно-оперативной группой проводится расследование в отношении дела. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирщине местная жительница, идущая навстречу состава по рельсам, погибла под колесами поезда


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