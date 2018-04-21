09:23 21.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100191946:roman

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 36 открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба Генштаба.

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении впервые спустя долгое время противник применил залповую установку "Град". В сторону Широкино, Лебединского и Водяного было выпущено 40 ракетных залпов. В районе Песков, Водяного и шахты "Бутовка" враг применил минометный и пулеметный огонь. Стрелковые провокации были зафиксированы около населенных пунктов Марьинка, Невельское, Авдеевка и Новотроицкое.

На Луганском направлении обстрелы боевиков не прекращались в районе Попасной и Троицкого. Вблизи Зайцевого, Крымского и Майского было обнаружено движение вражеской группы снайперов.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадал один украинский боец, выжить ему не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России. 


Поделиться
Читайте также:
 
Android запускает новый и уникальный мессенджер На Кировоградщине обнаружили обезображенный труп На Марсе есть своя Луна с огромными запасами воды Apple готовится презентовать новую модель iPhone
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив