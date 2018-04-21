На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении впервые спустя долгое время противник применил залповую установку "Град". В сторону Широкино, Лебединского и Водяного было выпущено 40 ракетных залпов. В районе Песков, Водяного и шахты "Бутовка" враг применил минометный и пулеметный огонь. Стрелковые провокации были зафиксированы около населенных пунктов Марьинка, Невельское, Авдеевка и Новотроицкое.

На Луганском направлении обстрелы боевиков не прекращались в районе Попасной и Троицкого. Вблизи Зайцевого, Крымского и Майского было обнаружено движение вражеской группы снайперов.

На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было. В результате обстрелов пострадал один украинский боец, выжить ему не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.