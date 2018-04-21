20:00 21.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Винничине правоохранители задержала алкогольного коммерсанта - ФОТО

В поселке Могилев-Подольский в Винницкой области правоохранители ликвидировали лабораторию по производству суррогатного алкоголя. Об этом передает пресс-служба МВД Украины.

На Винничине правоохранители задержала алкогольного коммерсанта - ФОТО

Сообщается, что задержанный мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за распространение и хранение нарктических веществ. В ходе расследование лаборатории было изъято 100 литров спирта, почти 800 литров коньяка и 30 упаковок водки под фиктивными марками дорогостоящих брендов.

К подвале помешения для производства алкоголя полисмены обнаружили бочки с жидкостью прозрачного цвета со специфическим запахом спирта, почти 400 пластиковых бутылок с жидкостью с запахом коньяка, тетрапаки с водкой, красители, другие принадлежности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичная полиция пресекла деятельность подпольного цеха по изготовлению "элитного" алкоголя.


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