На Винничине правоохранители задержала алкогольного коммерсанта - ФОТО

Сообщается, что задержанный мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за распространение и хранение нарктических веществ. В ходе расследование лаборатории было изъято 100 литров спирта, почти 800 литров коньяка и 30 упаковок водки под фиктивными марками дорогостоящих брендов.

К подвале помешения для производства алкоголя полисмены обнаружили бочки с жидкостью прозрачного цвета со специфическим запахом спирта, почти 400 пластиковых бутылок с жидкостью с запахом коньяка, тетрапаки с водкой, красители, другие принадлежности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичная полиция пресекла деятельность подпольного цеха по изготовлению "элитного" алкоголя.