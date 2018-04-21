На Кировоградщине обнаружили обезображенный труп

По предварительной информации, двое односельчан решили жестоко расправиться со своим соседом и завладеть его имуществом. Сотрудники уголовного розыска областного главка вместе с коллегами из Кировоградского районного отделения полиции в течении двух суток взяли под арест преступников.

В ходе допроса выяснилось, что они избавились от тела погибшего, выбросив его в местный пруд. При поднятии тела с дна было обнаружено отсутствие нижних конечностей у покойника. Ранее в ходе медичинкской операции ему ампутировали одну ногу, а второй конечности его лишили в ходе убийства.

Сейчас им обоим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Водяное Кировоградской области местные рыбаки обнаружили тело мертвого подростка.