Согласно информации источника, нашествий целого порядке растений застало врасплох жителей, которые проживают на граице с пустырями, что на границе с Мексикой.

Из-за завалом вредоносного сорняка люди не смогли отправиться на работу, а в отдельных случаях даже покинуть свой дом самостоятельно. Власти штата опасаются возникновения массовых пожаров, которым будет способствовать сильный ветер и перекати поле.

Национальная метеорологическая служба издала предупреждение о сильном ветре, который в ближайшие выходные может достигать до 80 км\час на юге США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индии бушует непогода, из-за которой сильные ветры со скоростью 130 км/ч спровоцировали разрушения столбов длинной в четыре метра давнего комплекса Тадж Махал, что числится в наследие ЮНЕСКО и официально оформлен как рукотворное чудо света.