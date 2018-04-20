В Запорожье пьяный водитель сбил трех пешеходов - ВИДЕО

При этом авария произошла на глазах у полицейских. После чего водитель попытался скрыться.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, в результате инцидента в одном из спальных районов пострадали три женщины, а виновник аварии попытался сбежать с места совершения дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские начали преследовать нарушителя и смогли заблокировать его автомобиль, после чего мужчина решил бежать без машины. Его догнали и задержали. Все события записали на видео.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 апреля во Львове на улице Стрыйской произошл смертельное ДТП. Рейсовый автобус, курсирующий по маршруту Львов - Сколе, насмерть сбил женщину. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.