11:19 20.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье пьяный водитель сбил трех пешеходов - ВИДЕО

В четверг вечером, 19 апреля, в Запорожье нетрезвый водитель сбил трех переходом.

В Запорожье пьяный водитель сбил трех пешеходов - ВИДЕО

При этом авария произошла на глазах у полицейских. После чего водитель попытался скрыться.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, в результате инцидента в одном из спальных районов пострадали три женщины, а виновник аварии попытался сбежать с места совершения дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские начали преследовать нарушителя и смогли заблокировать его автомобиль, после чего мужчина решил бежать без машины. Его догнали и задержали. Все события записали на видео.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 апреля во Львове на улице Стрыйской произошл смертельное ДТП. Рейсовый автобус, курсирующий по маршруту Львов - Сколе, насмерть сбил женщину. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.


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