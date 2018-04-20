В Техасе на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

После взрыва начался пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Как сообщает Nbc4i, взрыв произошел ночью на заводе компании Valero в городе Техас-Сити

На данный момент причина взрыва неизвестна.

Вместе с тем местные телеканалы сообщают, что дым от возгорания виден на километры вокруг. Огонь начал распространяться стремительно. Сотрудники завода смогли самостоятельно оперативно покинуть территорию.

Городские власти попросят живущих поблизости от завода укрыться в безопасных местах. Экстренные службы бросились к жителям ближайших домов - было принято решение отвести их в укрытие. Пожарным, несмотря на всю опасность пожара, удалось быстро справиться с огнем и предотвратить повторную детонацию.

Вероятной причиной ЧП стало нарушение правил промышленной безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области, в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом 16-летний подросток получил травмы руки. Парня госпитализировали.