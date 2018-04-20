В РФ за кражу сурдокамеры СССР задержали мужчину

Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве сообщается, что оперативными службами российской московской полиции задержан 29-летний гражданин, проживающий в Мурманской области. Ему выдвинули подозрение в похищении музейного экспоната со свободной автостоянки в северо-западном регионе столицы.

По факту возбужденного уголовного дела, полицейские органы проводят ряд оперативно-следственных процедур, нацеленных на розыск соучастников преступления.

Известно, что сурдокамера - это специальное герметичное звукоизолированное помещение со слабым искусственным освещением и звуконепроницаемыми стенками для тренировки используется при подготовке космонавтов, чтобы они привыкали к изоляции от внешнего мира. Первые в России сурдокамеры создали по проекту академика Ивана Павлова в 1913-1917 годах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в восточной части российской столицы начался масштабный пожар в торговом центре, уже эвакуированы 650 человек.