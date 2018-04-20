В Хмельницком произошел крупный пожар на свалке - ВИДЕО
Сегодня ночью, 20 апреля, в Хмельницком произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к тушению пожара привлекались около 40 человек и семь единиц спецтехники, а также техника для подвоза воды коммунального предприятия Спецкоммунтранс.
Отметим, что на момент прибытия первых подразделений площадь пожара достигла 600 кв. м. Однако благодаря оперативным действиям спасательных служб пожар был локализован в 3:05. При этом, полностью возгорание удалось ликвидировать в 4:38. Кроме того, сотурдники ГСЧС не допустили распространения огня на большую площадь.
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас причина возникновения возгорания уточняется.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевом в пятницу утром, 20 апреля, возникло возгорание в ресторанном комплексе "Боровик". Информация о пожаре в селе Новоселки поступила после шести часов утра.
С 25 по 27 апреля текущего года на Хмельницкой АЭС будут проходить тактические учения по проверке эффективности объектового плана взаимодействия в случае совершения диверсии и антитеррористической защищенности атомной станции.