13:15 20.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии произошло извержение вулкана

Впервые за 250 лет на японском острове Кюсю в пятницу утром, 20 апреля, проснулся вулкан Ио Яма.

В Японии произошло извержение вулкана

Местные власти начали эвакуацию горных жителей. При этом, по предварительным данным, зона поражения может составлять до двух километров от кратера.

Сейчас вулкан пыхтит дымом и выбрасывает камни. Облака дыма поднимаются на высоту 400 метров. Также местным жителям запретили подниматься на гору.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 8 апреля, к юго-востоку от побережья Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтра.

Как сообщает сейсмологическая служба страны, подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.


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