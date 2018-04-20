В Японии произошло извержение вулкана

Местные власти начали эвакуацию горных жителей. При этом, по предварительным данным, зона поражения может составлять до двух километров от кратера.

Сейчас вулкан пыхтит дымом и выбрасывает камни. Облака дыма поднимаются на высоту 400 метров. Также местным жителям запретили подниматься на гору.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 8 апреля, к юго-востоку от побережья Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтра.

Как сообщает сейсмологическая служба страны, подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.