Центральный вокзал Берлина минирован, эвакуируют тысячи людей

Об этом сообщает издание ABC News.

Известно, что правоохранители активно эвакуируют тысячи людей из центральной части немецкой столицы и закрывает главный железнодорожный вокзал в рамках подготовки к ликвидации неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Бомбу обнаружили случайно, в ходе недавних строительных работ.

В данное время уже эвакуировано около 10 тыс. человек. Кроме того, согласно информации немецкого ж/д оператора Deutsche Bahn, сегодня в ожидается ограничения в работе ж/д станции в Берлине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции военный истребитель Mirage 2000 случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре. В результате инцидента фальшивая бомба ранила двоих людей.