11:21 20.04.2018 | Происшествия | Новости
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Центральный вокзал Берлина минирован, эвакуируют тысячи людей

В Германии из центра Берлина полиция проводит эвакуацию тысячи людей, из-за обнаруженной на вокзале бомбы времен Второй мировой войны.

Центральный вокзал Берлина минирован, эвакуируют тысячи людей

Об этом сообщает издание ABC News.

Известно, что правоохранители активно эвакуируют тысячи людей из центральной части немецкой столицы и закрывает главный железнодорожный вокзал в рамках подготовки к ликвидации неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Бомбу обнаружили случайно, в ходе недавних строительных работ.

В данное время уже эвакуировано около 10 тыс. человек. Кроме того, согласно информации немецкого ж/д оператора Deutsche Bahn, сегодня в ожидается ограничения в работе ж/д станции в Берлине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции военный истребитель Mirage 2000 случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре. В результате инцидента фальшивая бомба ранила двоих людей.


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