Полиция Хмельницкой области за взятки "отмазывала" от армии

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранительные службы выяснили, что лица, занимавшие указанные посты спроектировали и реализовывали схему одержания незаконной материальной выгоды за сопутствование в уходе от призыва и прохождения военной срочной службы.

Пользуясь личными связями чиновники находили желающих уйти от призыва или получить отсрочку. Далее они договаривались с представителями военкомата. Преступники запрашивали за подобные действия от 500 до 1,5 тысячи долларов с одной призывника.

Оперативники СБУ совместно с военной прокуратурой и полицией разоблачили и поймали полицейских после получения взятки в сумме 1,3 тысячи американских долларов, после чего им было объявлено о подозрении в совершении преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Длятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Запорожье в четверг, 19 апреля, полиция задержала телефонистку группы связи воинской части Национальной гвардии Украины за взятку.