18:20 20.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция Хмельницкой области за взятки "отмазывала" от армии

Специалисты СБУ зафиксировали факт коррупции за помощь в уклонении от призыва в армию со стороны главы одного из подразделений и следователя Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области. 

Полиция Хмельницкой области за взятки

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранительные службы выяснили, что лица, занимавшие указанные посты спроектировали и реализовывали схему одержания незаконной материальной выгоды за сопутствование в уходе от призыва и прохождения военной срочной службы. 

Пользуясь личными связями чиновники находили желающих уйти от призыва или получить отсрочку. Далее они договаривались с представителями военкомата. Преступники запрашивали за подобные действия от 500 до 1,5 тысячи долларов с одной призывника. 

Оперативники СБУ совместно с военной прокуратурой и полицией разоблачили и поймали полицейских после получения взятки в сумме 1,3 тысячи американских долларов, после чего им было объявлено о подозрении в совершении преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Длятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Запорожье в четверг, 19 апреля, полиция задержала телефонистку группы связи воинской части Национальной гвардии Украины за взятку.


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