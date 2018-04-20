Под Киевом горит ресторанный комплекс - ФОТО

Информация о пожаре в селе Новоселки поступила после шести часов утра. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были направлены спасатели пожарных частей Вышгорода, сел Пирново и Новые Петровцы, а также поселка Дымер.

Уже на месте происшествия спасатели установили, что горит кровля двухэтажного здания ресторанного комплекса и огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Тушение пожара осложняется тем, что воду приходится возить на расстояние более двух километров.

По состоянию на восемь часов утра пожар удалось локализовать и в настоящее время продолжается его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве браконьеры подожгли камыш. На данный момент горит в районе микрорайона Северный. Вместе с тем до очага пожара спасатели не могут добраться. Как сообщают местные СМИ, огонь вспыхнул на реке Ингул днем в четверг, 19 апреля. За это время выгорело несколько гектаров камыша. Вместе с ним погибла и значительная часть живущего в камышах животного мира.