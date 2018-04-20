Пять человек погибли при пожаре в жилом доме на Алтае

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета в пятницу, 20 апреля.

По предварительной информации, все погибшие отравились угарным газом. Среди погибших – трое мужчин и две женщины.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Так, прибывшие на место следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в восточной части российской столицы в четверг, 19 апреля, начался масштабный пожар в торговом центре Измайловский. На данный момент из торгового центра уже эвакуированы 650 человек.