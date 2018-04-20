На Луганщине подростки отравились неизвестным веществом

По предварительной информации, подростки принимали участие в "сладком столе", который для них после спортивного мероприятия организовали сотрудники одного из украинских благотворительных фондов. Сейчас 10 детей госпитализировали, им сделали срочное промывание желудков и положили под капельницу.

Двое других детей попали в реанимационное отделение, их состояние крайне тяжелое, оба подростка находятся без сознания. Прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное производство в отношении фонда и поставщика, который предоставил некачественные продукты питания.

"Медицинская помощь предоставляется в полном объеме", - отмечает глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в оккупированном городе Симферополь шестеро учащихся отравились клофелином.