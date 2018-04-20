15:21 20.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине поймана преступная группировка

Оперативники СБУ установили личности и провели задержание организованной банды в Новомосковске Днепропетровской области, которая под видом полиции проводила разбойные атаки по месту региона.

На Днепропетровщине поймана преступная группировка

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Специалисты выяснили, что преступники, переодевшись в форму полицейских, останавливали гражданские транспортные средства и, угрожая оружием, нападали на граждан. 

Четырех членов группировки поймали "на горячем" на трассе Днепр-Донецк после оконченной атаки спецслужбы совместно со спецподразделением полиции. Был проведен обыск машин и мест жительств задержанных и изъято огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форма сотрудников полиции. 

Готовится объявление преступникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в форме содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по статье разбой и незаконное хранение оружия Уголовного кодекса Украины, длятся неотложные следственно-оперативные действия. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Игнформ", СБУ на протяжении последних 3,5 года предотвратила более 400 попыток террористических атак в разных областях страны. 


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