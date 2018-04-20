На австралийском вокзале столкнулись поезда, множество пострадавших – ФОТО

Об этом сообщает издание Salzburg24.

Известно, что трагедия случилась сегодня утром, 20 апреля, когда маневровый локомотив добавлял вагон к поезду. Поезд, который следовал по маршруту Цюрих – Вена столкнулся с пассажирским поездом, стоявшем на путях. В результате столкновения пострадали не менее 54 человек.

Отмечается, что у пострадавших преимущественно легкие травмы. Сейчас полиция устанавливает причину инцидента, перебоев в движении поездов нет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", после столкновения пассажирского и грузового поездов в Южной Каролине погибли два человека. С травмами были госпитализированы еще 116 человек.