15:32 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Запорожский хозяйственный суд области "заминирован"

Спасательные службы сегодня, 19 апреля, проводили тщательную проверку территории хозяйственного суда Запорожской области, определяя наличие взрывчатки.

Запорожский хозяйственный суд области

Об этом сообщает сайт суда.

Указано, что 19 апреля 2018 года было приостановлено работу хозяйственного суда Запорожской области в связи с сообщением о минировании помещения. Информация поступила в приемную суда в 9:20, о чем незамедлительно уведомили полицию.

Прибывшие правоохранители окружили здание и провели эвакуацию сотрудников и посетителей суда, находившихся в помещении.

В службе сказано, что по итогам проверки с применением специальной техники взрывчатка не обнаружили. Когда проверка закончилась, в 10:15 суд возобновил свою работу.

В ГУНП Запорожской области подтвердили факт сообщения о ложном минировании. В данный момент устанавливается личность, которая сообщила о минировании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о  минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.


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