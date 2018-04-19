Запорожский хозяйственный суд области "заминирован"

Об этом сообщает сайт суда.

Указано, что 19 апреля 2018 года было приостановлено работу хозяйственного суда Запорожской области в связи с сообщением о минировании помещения. Информация поступила в приемную суда в 9:20, о чем незамедлительно уведомили полицию.

Прибывшие правоохранители окружили здание и провели эвакуацию сотрудников и посетителей суда, находившихся в помещении.

В службе сказано, что по итогам проверки с применением специальной техники взрывчатка не обнаружили. Когда проверка закончилась, в 10:15 суд возобновил свою работу.

В ГУНП Запорожской области подтвердили факт сообщения о ложном минировании. В данный момент устанавливается личность, которая сообщила о минировании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.