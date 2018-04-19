12:19 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области спецназ штурмом взял дом - ФОТО

В селе Вербка Винницкой области сотрудники правоохранительных органов совместно с спецподразделением КОРД взяли штурмом дом, в котором заперся пьяный мужчина с ружьем.

В Винницкой области спецназ штурмом взял дом - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, в отделение полиции поступил вызов от местной жительницы, которая сообщила о домашнем насилии. По прибытию на место происшествия выяснилось, что в доме пьяный муж заявительницы угрожает ей ружьем. Однако благодаря оперативным действиям служб удалось вывести женщину из дома. К счастью, на этот раз женщина не пострадала.

Тогда после увиденного злоумышленник открыл стрельбу в полицейских. В ответ стражи порядка применили табельное огнестрельное оружие и ранили злоумышленника в ногу. Так, спустя некоторое время дебошир спрятался в дом, после чего полицейским пришлось проводить переговоры для передачи им оружия.

К слову, для задержания вооруженного мужчины начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос ввел операцию Гром, к которой привлекли спецподразделение КОРД.

Напомним,к ак сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины наткнулись на схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами.


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