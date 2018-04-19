В уличных потасовках в Мексике погибли 16 человек

Об этом сообщает издание AP.

Отмечается, что в ходе перестрелки между штатом полиции и злоумышленниками, которая произошла в городе Коакуюле, был ранен один полицейский и 10 подозреваемых преступников были убиты.

Предполагается, что следующее нападение могло быть местью за погибших в первой атаке. К северу от города Сиуатанехо неизвестные убили шестерых правоохранителей.

Добавим, что штат Герреро – один из самых опасных с точки зрения преступности в Мексике из-за борьбы группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе в Киевском районе произошла стрельба. На автостоянке на Люстдорфской дороге слышны выстрелы и идет дым. В результате инцидента пострадали два человека.