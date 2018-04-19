В Одессе в пожаре погиб ребенок, трое пострадали - ФОТО

По улице Академика Заболотного горела квартира в пятиэтажном доме. В результате инцидента погиб ребенок. Еще три человека получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, информация о возгорании поступила около шести часов утра.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже дома. Огонь распространился на восемь квадратных метров, вместе с тем пожарным удалось быстро ликвидировать огонь.

На месте пожара обнаружено погибшую дочь хозяйки квартиры 2014 года рождения.

В результате пожара пострадали также дочери сестры хозяйки, которые получили отравление продуктами горения и старшая дочь хозяйки, которая получила отравление продуктами горения и ожоги стоп второй степени 9% тела.

Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние здоровья средней тяжести.

По предварительным данным причина пожара стало неосторожное обращение с огнем при использовании свечи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове сегодня произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей. Из них - трое детей. К счастью, никто во время пожара не пострадал.