22:59 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве горит камыш - ФОТО, ВИДЕО

В Николаеве браконьеры подожгли камыш.

В Николаеве горит камыш - ФОТО, ВИДЕО

На данный момент горит в районе микрорайона Северный. Вместе с тем до очага пожара спасатели не могут добраться.

Как сообщают местные СМИ, огонь вспыхнул на реке Ингул днем в четверг, 19 апреля.

За это время выгорело несколько гектаров камыша. Вместе с ним погибла и значительная часть живущего в камышах животного мира.

Сейчас на месте возгорания работают пожарные машины Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако они не могут добраться до очага пожара.

СМИ также отмечает, что камыш поджигают браконьеры, чтобы легко добывать пришедшую на мелководье на нерест рыбу, в первую очередь - щуку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Оклахома горит лес. На данный момент местные власти сообщают о двух погибший. Как сообщают в среду, 18 апреля, местные СМИ, лесной пожар вспыхнул еще на прошлой неделе. Сейчас площадь, охваченная огнем, составила почти сотню тысяч гектаров. В более полусотни округов Оклахомы губернатор уже объявил чрезвычайное положение.


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