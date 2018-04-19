В Москве горит ТРЦ, эвакуировано 650 человек - ВИДЕО

В восточной части российской столицы в четверг, 19 апреля, начался масштабный пожар в торговом центре Измайловский. На данный момент из торгового центра уже эвакуированы 650 человек.
Об свидетельствуют данные экстренных служб Москвы, информирует news.eizvestia.com.
Как отмечается, возгорания произошло в кафе на втором этаже 36-этажного здания. По предварительным данным, пожар начался в вентиляционном коробе. Также загорелась отделка помещения.
При этом сотрудники пожарной безопасности заявили, что площадь возгорания в "Измайловском" составила пять квадратных метров.
"Посетителей эвакуировали по спасательным лестницам", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Они проверяют скрытые очаги возгорания.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе улице Академика Заболотного горела квартира в пятиэтажном доме. В результате инцидента погиб ребенок. Еще три человека получили травмы.