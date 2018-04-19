В Москве горит ТРЦ, эвакуировано 650 человек - ВИДЕО

Об свидетельствуют данные экстренных служб Москвы, информирует news.eizvestia.com.

Как отмечается, возгорания произошло в кафе на втором этаже 36-этажного здания. По предварительным данным, пожар начался в вентиляционном коробе. Также загорелась отделка помещения.

При этом сотрудники пожарной безопасности заявили, что площадь возгорания в "Измайловском" составила пять квадратных метров.

"Посетителей эвакуировали по спасательным лестницам", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Они проверяют скрытые очаги возгорания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе улице Академика Заболотного горела квартира в пятиэтажном доме. В результате инцидента погиб ребенок. Еще три человека получили травмы.