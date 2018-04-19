В Крыму возле Ханского дворца устроили одиночные пикеты

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

Сообщается, что на заявления формы протеста прибыл мужчина с плакатом в руках, на котором была надпись "Stop vandal", что в переводе означает призыв к прекращению вандализма.

Свидетели акции вызвали правоохранителей, которые прибыли на место проведения пикета и вынудили мужчину прекратить свои действия и свернуть плакат. Далее протестующего забрали в участок для взятия показаний, после чего отпустили.

Но спустя некоторый временной период вышел второй пикетчик, из личной информации которого пока что известно только его имя Ролан. Второй протестующий самостоятельно завершил акцию, простояв некоторое с развёрнутым плакатом, и удалился.

Ранее Министерство культуры Украины выразило протест по проведению масштабных работ на памятнике национального значения на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном острове, поскольку во время ремонтных работ было повреждено росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Симферополя в Крыму демонстративно сожгли портреты президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Франции Эмануила Макрона.