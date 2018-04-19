В Краматорске во дворе частного дома прогремел взрыв - ФОТО

На момент инцидента в доме находилась семья с двухлетним ребенком. К счастью никто во время происшествия не пострадал.

Как сообщат отдел коммуникации Главного управления Национальной Полиции Донецкой области, информация об инцидента поступила после четырех часов утра.

Уже на месте полиция установила, что взрывной волной повреждены окна квартиры и автомобиль. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Константиновке Донецкой области в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом 16-летний подросток получил травмы руки.