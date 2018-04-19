10:35 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове среди дороги рухнула наземная теплотрасса

В Харькове случилась авария на теплотрассе, которая произошла накануне вечером на улице Таганской на окраине города.

В Харькове среди дороги рухнула наземная теплотрасса

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что труба, которая держалась на опорах и шла вдоль улицы, внезапно упала. Всю дорогу залило кипятком на несколько сотен метров. К счастью никто не пострадал.

Таким образом, из-за аварии без воды остались две многоэтажки. Также повреждена крыша одного из магазинов.

Коммунальщики обещают решить проблему до конца нынешних суток.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на городской теплотрассе произошла авария. В результате инцидента без отопления осталось 36 многоэтажных домой. Также без тепла остался один из роддомом города.


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