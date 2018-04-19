В Харькове прогремел взрыв в жилом доме – ВИДЕО

Об этом сообщает издание АТН.

Отмечается, что на место событий прибыла полиция, взрывотехники, кинологи и пожарные. Правоохранители выяснили, что у одной из квартир взорвался аккумулятор.

К счастью, от взрыва никто не пострадал. В данное время, в помещении работает оперативная группа, обследует место происшествия.

Вместе с тем, издание отмечает, что судя по тому, что на месте работают кинологи, вероятно, рассматриваются и другие версии взрыва.

Как видно на видео, угол дома огородили стоп-лентой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области в поселке Удачное, произошел взрыв на шахте "Покровская". В результате инцидента пострадали семь горняков.