В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус, погиб водитель - ФОТО

В результате аварии погиб водитель. Четверо пассажиров получил травмы. При этом трое из них - дети.

Как сообщил руководитель сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в области Мирослав Белдик, авария произошла в селе Лоева. Причина аварии пока не известно. Известно только, что это был рейсовый автобус сообщением Надворная - Ланчин.

Полиция уже возбудила уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня во Львове на улице Стрыйской произошла смертельная авария. Тут рейсовый автобус, курсирующий по маршруту Львов - Сколе, насмерть сбил женщину. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.