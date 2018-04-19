23:28 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус, погиб водитель - ФОТО

В Ивано-Франковской области в четверг, 19 апреля, на трассе перевернулся рейсовый автобус.

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус, погиб водитель - ФОТО

В результате аварии погиб водитель. Четверо пассажиров получил травмы. При этом трое из них - дети.

Как сообщил руководитель сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в области Мирослав Белдик, авария произошла в селе Лоева. Причина аварии пока не известно. Известно только, что это был рейсовый автобус сообщением Надворная - Ланчин.

Полиция уже возбудила уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня во Львове на улице Стрыйской произошла смертельная авария. Тут рейсовый автобус, курсирующий по маршруту Львов - Сколе, насмерть сбил женщину. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.


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