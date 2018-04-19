В Ирландии возле аэропорта произошла авария самолета, погибли два человека

В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает Sky News, ссылаясь на службу скорой помощи Северной Ирландии, авария произошла около полудня.

По неизвестным пока причинам самолет загорелся в пяти километрах от главного аэродрома. Более того, он не должен был прибыть в Белфаст. Считается, что летательный аппарат мог вылететь с аэродрома Ньютонардс. Детали инцидента сейчас уточняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Персидском заливе в среду утром, 18 апреля, потерпел крушение, принадлежащий иранской нефтяной компании, вертолет. В результате аварии погибли два человека. При этом об остальных пассажирах на данный момент ничего не известно.