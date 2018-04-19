21:59 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель

В Донецкой области в четверг, 19 апреля, автомобиль Daewoo Lanos с столкнулся с рейсовым автобусом Торецк-Мариуполь.

В Донецкой области легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель

По предварительным данным водитель не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб на месте. Еще четыре пассажира автобуса госпитализировали в больницу города Селидово.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управление Национальной полиции в области, авария произошла около трех часов дня вблизи поселка Цукурино Красноармейского района. 36-летний водитель Daewoo Lanos, пытаясь обогнать автомобиль т не справился с управлением.

Инцидент предварительно квалифицирован по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня во Львове на улице Стрыйской произошло смертельное ДТП. Тут маршрутки насмерть сбила женщину. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.


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