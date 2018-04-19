В Черкассах полностью затоплен микрорайон – ВИДЕО

Отмечается, что у подвалах жителей Дахновки воды залила все. Все продукты питания, которые хранились там либо сгнили, а консервация плавает. Без резиновых сапог туда не зайти.

Известно, что весной водохранилище наполняется, а дренажные системы, которые должны отводить воду, не работают.

Однако, изменить такую ситуацию может насосная станция. Также в районе нужно расчистить дренажную систему. Для того, чтобы местные власти сделали что-тос этой проблемой, пострадавшие должны написать обращение.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине затопленные из-за действий подконтрольных России оккупантов шахты "Юнком" на Донбассе образовал серьезную угрозу для экологической безопасности не только самой страны, но и соседних.