09:57 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Неудачное селфи: В Житомирской области подросток фотографируясь получил удар током

В Житомирской области в больницу попал 13-летний мальчик, который упал с десятиметровой высоты и получи сильные удары током.

Неудачное селфи: В Житомирской области подросток фотографируясь получил удар током

Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что подросток хотел похвастаться перед своей подругой и залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы сделать селфи.

После чего, парня ударило током, и он упал вниз. За этим всем наблюдали эго одноклассники.

Мальчика доставили в больницу с обожженной половиной тела, множеством переломов и травмой глаза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два человека погибли после того, как один из вагонов грузового поезда сошел с рельсов в депо станции Сызрань в Самарской области. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства их гибели.


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