Неудачное селфи: В Житомирской области подросток фотографируясь получил удар током

Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что подросток хотел похвастаться перед своей подругой и залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы сделать селфи.

После чего, парня ударило током, и он упал вниз. За этим всем наблюдали эго одноклассники.

Мальчика доставили в больницу с обожженной половиной тела, множеством переломов и травмой глаза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два человека погибли после того, как один из вагонов грузового поезда сошел с рельсов в депо станции Сызрань в Самарской области. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства их гибели.