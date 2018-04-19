08:22 19.04.2018 | Происшествия | Новости
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На острове Ява произошло мощное землетрясение, есть жертвы

В индонезийской провинции Центральная Ява произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое привело к жертвам.

На острове Ява произошло мощное землетрясение, есть жертвы

Об этом сообщает Channel News Asia.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине четырех километров.

Известно, что трагедия привела к смерти одного человека, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, разрушены сотни домов, школы и мечети.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", dозле берегов Индонезии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.


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