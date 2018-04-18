09:16 18.04.2018 | Происшествия | Новости
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Возле Сингапура столкнулись два танкера, произошла утечка бутана

В территориальных водах Сингапура в среду утром, 17 апреля, столкнулись два танкера.

Возле Сингапура столкнулись два танкера, произошла утечка бутана

В результате столкновения из одного танкера вытекли почти 1,8 тонн бутана. Газ попал в атмосферу.

Как сообщает Singapore Times, по неизвестным причинам произошло столкновение сингапурского танкера Crystal Sunrise, предназначенный для перевозки сжиженного нефтяного газа, и греческий танкер Astro Saturn.

Спустя некоторое время экипаж судна смог остановить утечку. К счастью, что время аварии никто не пострадал.

Вместе с тем, для меры предосторожности восемь сотрудников порта, которые находились в непосредственной близости от столкновения, прошли медицинское обследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 января возле восточного побережья Китая нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном, 32 члена экипажа танкера пропали без вести. Согласно информации телеканала CGTN, столкновение произошло около восьми часов вечера по местному времени. Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения с грузовым судном из Гонконга загорелся.


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