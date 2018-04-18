07:27 18.04.2018 | Происшествия | Новости
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В США у самолета взорвался двигатель, погиб один человек - ФОТО

В Соединенных Штатах Америки во вторник, 17 апреля, произошла авария с самолетом Boeing-737-700 американской авиакомпании Southwest Arlines.

В США у самолета взорвался двигатель, погиб один человек - ФОТО

В самолета, по неизвестным пока причинам, взорвался двигатель. В результате инцидента погиб один человек. Еще семь человек получили травмы.

Как сообщает Fox News, один человек получил травму головы и находится в критическом состоянии, еще несколько получили более легкие травмы.

По данным издания на момент происшествия на борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа. В свою очередь администрация международного аэропорта Филадельфии сообщила, что по распоряжению Федерального авиационного управления временно приостановлен вылет самолетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Германии на аэродроме города Швебиш-Халль столкнулись два небольших самолета. Во время столкновения пассажиры обеих самолетов погибли на месте аварии.


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