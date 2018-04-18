В США у самолета взорвался двигатель, погиб один человек - ФОТО

В самолета, по неизвестным пока причинам, взорвался двигатель. В результате инцидента погиб один человек. Еще семь человек получили травмы.

Как сообщает Fox News, один человек получил травму головы и находится в критическом состоянии, еще несколько получили более легкие травмы.

По данным издания на момент происшествия на борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа. В свою очередь администрация международного аэропорта Филадельфии сообщила, что по распоряжению Федерального авиационного управления временно приостановлен вылет самолетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Германии на аэродроме города Швебиш-Халль столкнулись два небольших самолета. Во время столкновения пассажиры обеих самолетов погибли на месте аварии.