08:59 18.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Персидском заливе разбился иранский вертолет, два человека погибли

В Персидском заливе в среду утром, 18 апреля, потерпел крушение, принадлежащий иранской нефтяной компании, вертолет.

В Персидском заливе разбился иранский вертолет, два человека погибли

В результате аварии погибли два человека. При этом о б остальных пассажирах на данный момент ничего не известно.

Как сообщает ISNA, уже подтверждена смерть пациента Джаванда Карандиша и медицинского сотрудника Бекруза Ашкана. Пилот вертолета сейчас находится в безопасности. Он доставлял на остров Киш сотрудника компании с инсультом для оказания медицинской помощи.

Другой информации издание пока не сообщает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки во вторник, 17 апреля, произошла авария с самолетом Boeing-737-700 американской авиакомпании Southwest Arlines. В самолета, по неизвестным пока причинам, взорвался двигатель. В результате инцидента погиб один человек. Еще семь человек получили травмы.


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