07:58 18.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе столкнулись сразу три машина, есть пострадавшие - ФОТО

В Одессе во вторник вечером, 16 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Одессе столкнулись сразу три машина, есть пострадавшие - ФОТО

Тут на проспекте Небесной сотни столкнулись сразу три легковых автомобиля. В результате аварии один человек получил травмы.

Как сообщает полиции Одесской области, пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали руководители полиции области и следователи по ДТП.

Обстоятельства и причины столкновения сейчас устанавливаются. Вместе с тем советник начальника Главного управления Национальной полиции области Руслан Форостяк подтвердил, что один из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия находится в критическом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аварии, которая произошла во вторник, 17 апреля, на трассе Киев-Одесса в Черкасской области, пострадали четверо человек. Скорая помощь увезла в больницу трех сотрудников "Укравтодора" и водителя грузовика.


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