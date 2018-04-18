В Одессе столкнулись сразу три машина, есть пострадавшие - ФОТО

Тут на проспекте Небесной сотни столкнулись сразу три легковых автомобиля. В результате аварии один человек получил травмы.

Как сообщает полиции Одесской области, пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали руководители полиции области и следователи по ДТП.

Обстоятельства и причины столкновения сейчас устанавливаются. Вместе с тем советник начальника Главного управления Национальной полиции области Руслан Форостяк подтвердил, что один из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия находится в критическом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аварии, которая произошла во вторник, 17 апреля, на трассе Киев-Одесса в Черкасской области, пострадали четверо человек. Скорая помощь увезла в больницу трех сотрудников "Укравтодора" и водителя грузовика.