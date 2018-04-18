13:18 18.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове горела многоэтажка, спасатели эвакуировали 15 человек - ФОТО

В Харькове в среду, 18 апреля, произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

В Харькове горела многоэтажка, спасатели эвакуировали 15 человек - ФОТО

Спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей. Из них - трое детей. К счастью, никто во время пожара не пострадал.

Как сообщает, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около десяти часов утра. Уже на месте происшествия пожарные установили, что на улице Вологодской горит девятиэтажный жом.

На момент прибытия пожарных пожар охватил балкон квартиры на шестом этаже.

Пламя начало распространяться на соседние балконы, а также через окно внутрь квартиры. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

Медики, которые также прибыли к месту происшествия, оказывали помощь эвакуированным людям на месте. Уже через час огонь удалось полностью ликвидировать.

Сейчас полиция устанавливает причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в ночь на среду, 12 апреля, произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком. К счастью, никто по время пожара не пострадал.


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