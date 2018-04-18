В Индии грузовик слетел с моста, погибли более 20 человек

Инцидент произошел в индийском штате Мадхья-Прадеш. В результате дорожно-транспортного происшествия по меньшей мере 21 человек погиб. Около 30 человек получили травмы.

Как сообщает местная полиция, грузовик направлялся на свадебную церемонию в городе Сидхи в 570 километрах от столицы штата Бхопал. Выехав на мост Джогдаха через реку Сон, водитель не справился с управлением.

Машина въехала в ограждение и упала с высоты более 30 метров в пересохшее русло реки. При этом 15 пассажиров скончались мгновенно, остальные погибли позднее от несовместимых с жизнью травм.

Пострадавших доставили в районную больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аварии, которая произошла во вторник, 17 апреля, на трассе Киев-Одесса в Черкасской области, пострадали четверо человек. Скорая помощь увезла в больницу трех сотрудников "Укравтодора" и водителя грузовика. Как рассказали в пресс-службе полиции Черкасской области, грузовик сбил прицеп-информатор и трех сотрудников "Укравтодора", которые работали на проезжей части.