19:50 18.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Берлине устроили антисемитскую атаку

В столице Германии трое пока что неизвестных личностей совершили нападение на двоих людей в традиционных еврейских мужских головных уборах.

В Берлине устроили антисемитскую атаку

Об этом сообщает издание DW, опираясь на данные местной полиции.

Правоохранители заявили, что в среду, 18 апреля, 21-летний гражданин Израиля совместно с 24-летним гражданином ФРГ подверглись атаке в районе Пренцлауэр-Берг города Берлин.

Один из жертв рассказал, что они просто гуляли улицей и ни с кем не разговаривали, но им на встречу вышли незнакомые мужчины, которые стали кричать антисемитские оскорбления, среди которых "Jahudi", что значит "еврей" на арабском. Далее один из них начал бить ремнем гражданина Израиля, что тот снял на видеозапись. Далее нападающие быстро скрылись с места происшествия. 

Как добавил сотрудник полиции Михаэля Хассе, длится расследование правоохранители имеют видеоматериал.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Берлине в районе Райниэндорф трое неизвестных закидали "коктейлями Молотова" мусульманскую мечеть.


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