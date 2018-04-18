В Башкирии старшоклассник напал на учеников и поджег школу - ВИДЕО

После этого он поджег школу. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба российского Следственного комитета на своей странице в Telegram, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамак зашел в кабинет информатики. Тут находились его одноклассники. В руках у него был нож, которым он порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. После чего сам себе нанес ножевое ранение.

Из-за поджога сработала пожарная сигнализация и ученица одного из классов выпрыгнула из окна второго этажа. Вместе с тем, по данным Следкома, в пожаре никто из учеников не пострадал, а всех потерпевших и самого подростка доставили в больницу. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется, - заверили в ведомстве. Там также отметили, что сейчас выясняются все обстоятельства чрезвычайного происшествия в школе в Башкирии и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 17 апреля, в Одессе в Киевском районе произошла стрельба. На автостоянке на Люстдорфской дороге слышны выстрелы и идет дым. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. По данным правоохранителей около шести часов вечера по вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Управления.