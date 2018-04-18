США накрыли лесные пожары, два человека погибли

Как сообщают в среду, 18 апреля, местные СМИ, лесной пожар вспыхнул еще на прошлой неделе. Сейчас площадь, охваченная огнем, составила почти сотню тысяч гектаров.

В более полусотни округов Оклахомы губернатор уже объявил чрезвычайное положение.

Полторы тысячи жителей американского штата Оклахома были вынуждены выехать из-за массовых пожаров. Власти с прошлой недели безрезультатно пытаются их потушить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Австралии, где бушуют лесные пожары, огонь уже достиг жилых домов в южном пригороде крупнейшего города страны Сиднея. Пепел, летающий в воздухе, может привести к возникновению новых возгораний перед "пожарным фронтом", где сейчас пытаются остановить огонь.