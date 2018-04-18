Группа безопасности ООН попала под обстрел в Думе

Соответствующие заявление сделал руководитель Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю на совещании по делу Скрипалей в штаб-квартире организации в Гааге.

Как соообщает информационное агентство Reuters, в настоящее время эксперты ОЗХО не могут войти в Думу из-за сильной перестрелки.

По словам Узюмджю, команда безопасности была вынуждена отойти, задерживая прибытие инспекторов ОЗХО. Прибытие международных инспекторов ОЗХО в Думу было отложено после информации о стрельбе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках возглавляемых Соединенными Штатами Америки мероприятий по стабилизации раздираемой конфликтами Сирии, Саудовская Аравия готова разместить войска в в этой стране. Сейчас ведутся переговоры, который продолжаются с самого начала сирийского кризиса - с 2011 года.