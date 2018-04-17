09:34 17.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Танзании бушуют ливни, девять человек погибли

На Танзанию обрушились сильные ливневые дожди, которые не прекращаются уже несколько дней.

В Танзании бушуют ливни, девять человек погибли

Стихийное бедствие уже убила девять человек. Причиной гибели людей стали наводнения и обрушения стен.

Как сообщает Синьхуа, смерти людей зафиксированы в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе. Среди жертв есть дети, женщины и мужчины. Вместе с тем, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится.

Из-за ливней затоплены дороги, разрушены дома, нанесен урон транспортным средствам.

Власти поручили закрыть школы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мощные ливни обрушились на Калифорнию. В результате удара стихии погибли 20 человек.


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