В Танзании бушуют ливни, девять человек погибли

Стихийное бедствие уже убила девять человек. Причиной гибели людей стали наводнения и обрушения стен.

Как сообщает Синьхуа, смерти людей зафиксированы в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе. Среди жертв есть дети, женщины и мужчины. Вместе с тем, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится.

Из-за ливней затоплены дороги, разрушены дома, нанесен урон транспортным средствам.

Власти поручили закрыть школы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мощные ливни обрушились на Калифорнию. В результате удара стихии погибли 20 человек.